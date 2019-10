Der Schützenverein in Oberschleichach weist auf die Königsproklamation hin, die entgegen den Daten im Jahres-Veranstaltungskalender vom 5. auf 12. Oktober verschoben wurde. Die Feierlichkeiten starten am Samstag, 12. Oktober, um 18 Uhr am Dorfplatz in Oberschleichach mit der Abholung des amtierenden und des neuen Königs. Um 20 Uhr beginnt dann die Proklamation im Schützenhaus in Oberschleichach. Prämiert werden auch die Gewinner im Vergleichsschießen der Vereine, dem Bürgerschießen. red