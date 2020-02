Verein trägt zum Wohlbefinden aller bei

Einer großen Familie gleicht der Obst- und Gartenbauverein Unterwohlsbach/Oberwohlsbach (OGV). Bei der Hauptversammlung brachte der Rückblick auf das Vereinsjahr hervor, dass es vor allem die gesellschaftlichen Begegnungen sind, die den Verein prägen. Schriftführerin Elke Matuschek ging auf gelungene Veranstaltungen ein. So bastelten die Mitglieder Strohsterne für die Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks. Der OGV trug auch zur Linderung der Wohnungsnot der gefiederten Freunde bei. In gemütlicher Runde wurden insgesamt 20 Nistkästen gebaut und in der Flur rund um Unter- und Oberwohlsbach platziert. "Bleibt zu hoffen, dass die Vögel das neue Wohnungsangebot auch annehmen", kommentierte Vorsitzende Helga Langbein die Aktion. Den Mitgliederstand bezifferte die Vorsitzende nach drei Todesfällen und drei Neuanmeldungen mit konstant 107. Erfreut zeigte sie sich, dass auch aus dem Neubaugebiet in Oberwohlsbach Neubürger den Weg zum OGV gefunden hätten.

Rödentals Bürgermeister, Marco Steiner zeigte sich beeindruckt davon, dass so viele Mitglieder die Hauptversammlung besuchten. "Dies ist nicht bei jedem Verein so", meinte das Stadtoberhaupt und dankte für das schöne Ortsbild in den Stadtteilen. Der Verein trägt nach Worten von Landrat Sebastian Straubel dank seines großen Engagements wesentlich zum Wohlbefinden der Menschen in den Rödentaler Stadtteilen bei. Martin Rebhan