Verein sucht Vorsitzenden

In der Mitgliederversammlung des TSV Bad Kissingen wurden alle Positionen besetzt, außer die des Vorsitzenden. Die Vorsitzende Hannelore Schön gab bekannt, dass sie nicht mehr kandidieren werde. Sie sei gerne bereit, sollte sich kein Vorsitzender finden, den Verein für ein weiteres Jahr kommissarisch weiterzuführen und den neuen Vorsitzenden unterstützend begleiten und zur Seite stehen. Und so kam es dann auch.Denn in der derzeitigen Vereinsstruktur fand sich keiner, der das Amt des Vorsitzenden übernehmen wollte. Grund ist die Überlastung der Vorsitzenden, die praktisch Ansprechpartnerin für alle Bereiche ist. Sei es Liegenschaften, Sportbetrieb, Veranstaltungen, Renovierungsarbeiten etc.Daher wurde beschlossen, ein Gremium aus mindestens fünf bis sechs Mitgliedern zu bilden. Dieses soll sich mit der Thematik einer neuen Vereinsstruktur, der Aufteilung des Vorstandes in mehrere Bereiche, z. B. Liegenschaften, Finanzen und Sportbetrieb/Veranstaltungen etc. eingehend beschäftigen und bis zur nächsten Jahreshauptveranstaltung ein konkretes Konzept mit Satzungsänderung ausarbeiten. Jedes einzelne Vorstandsmitglied sollte für seinen Bereich weisungsbefugt sein.Karl Englert erläutert, dass die Immobilien den Verein sowohl finanziell als auch arbeitstechnisch enorm belasten. Er schlug vor, die Sparte Immobilien künftig als eigene Abteilung zu führen, ähnlich wie die TSV Hütte.Claudia Lachmann erklärte sich bereit, einen Posten im Vorstand bei einer Dreier-Konstellation zu übernehmen. Sie wurde zur 2. Vorsitzenden gewählt. Sie wird auch ein Seminar zur neuen Datenschutzverordnung besuchen. Anschließend werden alle Mitglieder dazu ein Schreiben bekommen.Schatzmeisterin ist Sylvia Pfister Kleinhenz. Ihr Stellvertreter ist Manfred Albert. Elisabeth Krampert übernahm das Amt der Schriftführerin. Als Beisitzer fungieren Lilia Köpplin, Andreas Karich, Michael Nachemia und Hiltrud Warmuth. Zur Jugendvertreterin wurde Alexa Lachmann gewählt. Die Arbeit des Rechnungsprüfers übernimmt für die Hauptkasse Anna Schröter, für die Abteilungskassen Katja Hepke.