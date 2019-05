Verein stützt Solarverband

"Sonne nutzen - Klima schützen. Die schnellstmögliche 100-prozentige Versorgung aus erneuerbaren Energien erreichen" - mit diesem Ziel wurde im Mai der Solarverband Bayern gegründet. Er setzt sich primär für die Nutzung der Solarenergie sowie deren Speicherung ein. Um die Arbeit des Verbandes zu stärken, ist nun auch der Verein "Energiewende ER(H)langen" beigetreten. "Wir hoffen, dass unserem Beispiel andere Organisationen und viele Privatpersonen folgen, so dass der Verband die nötige Durchsetzungskraft erhält, damit Bayern seinen Beitrag zur Einhaltung des 1,5°C-Klimaschutzzieles leistet", so Stefan Jessenberger, Vorsitzender von "Energiewende ER(H)langen". Aktuell unterstützt der Verband das Volksbegehren "Klimaschutz in die Verfassung". red