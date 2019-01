Verein pflegt Weinstöcke

Der Verein für Gartenbau und Landespflege in Untermerzbach weist auf seinen Schnittkurs an Weinstöcken hin. Aus den Erträgen wird alljährlich das "Untermerzbacher Tafelglück" gekeltert, wie der Verein weiterhin mitteilte.

Mit dem Winterschnitt wird die Grundlage für ein geregeltes Wachstum und einen ordentlichen Fruchtansatz gelegt. Im Schnittkurs mit Kellermeister Karl-Wilhelm Greiff werden die erforderlichen Kenntnisse in Theorie und Praxis vermittelt (für Vereinsmitglieder und weitere Interessierte). Termine sind der 2. und 16. Februar (immer samstags). Treffpunkt ist jeweils um 9 Uhr beim Anwesen Greiff in der Mühlstraße in Untermerzbach. Anmeldungen nimmt Vorsitzender Stefan Schorn unter Telefon 09533/980432 entgegen. red