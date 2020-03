Verein mit stolzerTradition

Die Veteranen- und Soldatenkameradschaft (VSK) Hesselbach leistet einen großen Beitrag zur Traditions- und Heimatpflege. Bei ihrer Jahreshauptversammlung blickten die Mitglieder auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück - und nach vorne. In Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die Kameradschaft wurde Dieter Schönmüller mit Vollendung des 70. Lebensjahres zum VSK-Ehrenmitglied ernannt.

VSK-Vorsitzender Edgar Renk erinnerte sich zurück, als er vor 35 Jahren die Vereinsleitung übernommen hatte - eine Zeit, die noch von viel mehr Aktivitäten geprägt gewesen sei. Die heutige Zeit verlange wieder einige Entscheidungen ab - versehen mit einem Fragezeichen, ob man das schaffe. Durch den Wegfall der Wehrpflicht und den Tod vieler Veteranen sei die Mitgliederzahl stark gesunken. Die Vereinsmüdigkeit der noch verbliebenen Mitglieder tue ein Übriges.

Dennoch war die VSK Hesselbach erneut ein festes Element in der Dorfgemeinschaft und bei den weltlichen sowie kirchlichen Festen in Hesselbach vertreten. Beim Skapulierfest in Lahm und beim Dorffest in Hesselbach brachte man sich tatkräftig mit ein. Zudem unterstützte man den von der Hesselbacher Wehr ausgerichteten Kreisleistungsmarsch. Man beteiligte sich am Kreisvergleichsschießen in Posseck und besuchte das Jubiläumsfest der SK Zaubach. Die Kriegsgräbersammlung ergab angesichts der Einwohnerzahl die stolze Summe von rund 550 Euro.

Heuer will man das feste Jahresprogramm beibehalten. Die Jubiläen der KSK Friesen am 31. Mai, der SK Lahm am 17. Juli sowie der SK Wallenfels am 26. Juli will man ebenso besuchen wie den "Tag der Bundeswehr" in Veitshöchheim am 13. Juni. Hier sollen zwei Busse vom KV-Verband eingesetzt werden. Bereits erfolgt ist aufgrund der anstehenden Abbrucharbeiten der Auszug beziehungsweise Umzug aus dem Vereinszimmer in der Alten Schule.

2021 steht das 150-jährige Jubiläum der1871 ins Leben gerufenen und 1975 wiedergegründeten Kameradschaft an. Das Fest soll, so der Vorsitzende, in einem würdigen Rahmen gefeiert werden. Hierfür gebe es drei Möglichkeiten: die Gestaltung eines eigenen Festes, was aufgrund des damit verbundenen hohen Kosten- und Arbeitsaufwands wohl nicht in Betracht komme, sowie das Anhängen an das Dorffest oder eine in einen Kameradschaftsabend im Gemeindehaus integrierte Feier. Die Vorstandschaft wird sich hierüber Gedanken machen.

Gottfried Betz, Bezirks- und Kreisvorsitzender der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV), verwies auf den Schießstand für Luftgewehr, Luftpistole und Bogen seiner VSK Gifting-Posseck-Grössau im alten Schulhaus in Posseck. Dieser könne von allen Interessierten gegen eine geringe Gebühr genutzt werden. Der neue Schießstand habe seiner VSK schon zahlreiche, gerade auch jüngere Neuzugänge gebracht. hs