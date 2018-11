Verein kämpft gegen Vorurteile

Anlässlich des "Transgender Day of remembrence", der jedes Jahr am 20. November stattfindet, hat der Vorstand des gemeinnützigen Vereins Kreuzweise-Miteinander (Sitz in Coburg) unter Vorsitz der Coburger Pfarrerin Dorothea Zwölfer das "Ebenbild-Projekt" beschlossen. Worum geht es? Der Verein will durch Bildungsarbeit innerhalb von Kirchengemeinden, aber auch darüber hinaus in der Gesellschaft und weltweit Vorurteile gegenüber transsexuellen/ transidenten Menschen und Transgendern abbauen. Beim Ebenbild-Projekt geschieht das einer Pressemitteilung zufolge durch die Finanzierung einer professionellen Übersetzung der Broschüre "Zum Bilde Gottes geschaffen - Transsexualität in der Kirche", die die evangelische Kirche von Hessen-Nassau veröffentlicht hat. Diese Broschüre soll ins Portugiesische übersetzt werden, damit sie in Brasilien gelesen werden kann. In diesem Land sind Transsexuelle besonders verhasst. red