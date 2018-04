Verein ist bei der Landesgartenschau dabei

Bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Bad Brückenau e.V. in der Georgi-Kurhalle verabschiedeten mehr als 30 Mitglieder eine Satzungsänderung, die wegen der Neugründung der Kinder- und Jugendgruppe nötig geworden war. Diese wird nun zur Prüfung dem Vereinsregister vorgelegt.

Auch in diesem Jahr galt es wieder langjährige Mitglieder besonders zu ehren. Hier durfte der Dank für die 40-jährige Mitgliedschaft an die Baywa Bad Brückenau und Josef Dörflinger ausgeprochen werden. Auf eine

25-jährige Mitgliedschaft schauen Ingrid Gleisner, Ludwig Donhauser und Otto Leidenberger zurück.

Vorsitzende Monika Wiesner stellte die geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr vor - nicht weniger als 25 Termine stehen in diesem Jahr bereits fest, darunter das Backofenfest vom 11.bis 13. August und, darüber sind die

Mitglieder besonders stolz, die viertägige Teilnahme des Vereins an der Landesgartenschau in Würzburg.



Mehr Mitglieder

Markus Stockmann vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Bad Kissingen lobte die sehr gute und engagierte Arbeit der Mitglieder und

übergab der Vereinsvorsitzenden als Anerkennung für den Mitgliederzuwachs (zur Zeit 177 Mitglieder) einen Scheck.

Nach dem einwandfreien Kassenbericht wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Eine neue Schriftführerin und eine neue Beisitzerin wurden kommissarisch in den Vorstand gewählt. Aus dem Vorstand mit einem Blumenpräsent verabschiedet wurden Anneliese Knispel,

die fast 20 Jahre akribisch die Protokolle der Mitgliederversammlungen und der Vorstandssitzungen verfasste und Marie-Luise Geyer, die seit 2011 als Beisitzerin immer zur Stelle war und tatkräftig den Verein unterstützte. Kathrin Romeis-Merten stellte zum Schluss mit einer Präsentation die bisherige Arbeit der im Januar neu gegründeten Kinder- und Jugendgruppe "Funky Fruits" vor. red