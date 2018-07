Verein hat eine Kaiserin

Zum dritten Mal in Folge grüßt Melanie Moroskow als Merkendorfer Schwarzschusskönigin. Diesmal siegte sie mit hervorragenden 585 von 600 möglichen Ringen. Für das Triple wurde sie zur Kaiserin ausgerufen.Nachdem der Festzug in der Halle der Brauerei Wagner angekommen war, bedankte sich Ehrenvorsitzender Rolf Pickel beim Musikverein Memmelsdorf und bei allen teilnehmenden Vereinen aus nah und fern.Ein Grußwort überbrachte Bürgermeister Gerd Schneider.Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Uto Geus, Rüdiger Holschuh, Stefan Lorber, Armin Müller , Victor Nijmeh, Martin Schickentanz, Günther Schümm und Jochen Still geehrt. Bereits seit 40 Jahren hält Gerhard Müller den Schützen die Treue.Nach einer Musikeinlage der tschechischen Blaskapelle "Starovarka" wurden die Gewinner der verschiedenen Preisschießen bekanntgegeben. Bei der Jugend belegten Kira Jahnel und Hannes Müller die Spitzenplätze, bei den Luftgewehrschützen Tobias Link und Melanie Moroskow und bei den Pistolenschützen Alexander Griebel und Stefan Geus.Nachdem er die Vereinsmeister in den verschiedenen Disziplinen vorgestellt hatte, leitete Zweiter Vorsitzender Klaus Hoopmann zum Höhepunkt des Fests über. Zum neuen Pistolenkönig rief er Alexander Griebel aus, Vizekönig ist Georg Müller Vize-Schwarzschusskönigin wurde Kira Jahnel. Bei den Herren holte Tobias Link den Vizetitel, zum Schwarzschusskönig wurde Matthias Schott ausgerufen.Auch bei der Jugend war der Titel heiß umkämpft. Hier siegte am Ende Kira Jahnel vor Hannes Müller.Eine Überraschung gab es beim neuen Königspaar. Erstmals errang bei den Damen Resi Vollmann den Titel der Schützenkönigin, bei den Herren hatte Kevin Walltrapp die Nase vorn. Auch er durfte sich zum ersten Mal über den Titel freuen, da er vor kurzem erst 18 Jahre alt geworden war.Den Regenten zur Seite stehen Roswitha Behr und Wilfried Link als Vizekönige.