Verein erlebte "herausragende Momente"

Der Fanfaren- und Spielmannszug Hofheim wählte in seiner Jahresversammlung einen neuen Vorstand. Die Mitglieder blickten auf die zurückliegenden Ereignisse, wie der Verein mitteilte. Der Verein besteht aus 153 Mitgliedern. Hiervon sind 77 Spielleute, aktive Musiker und Fahnenschwinger.

Der Vorsitzende Bernd Werner rief ein abwechslungsreiches Jubiläumsjahr in Erinnerung. Er stellte besonders die Veranstaltungen im Rahmen des 60-jährigen Bestehens des Vereins heraus. Das Jubiläumsjahr wurde gekrönt von einem Ausflug nach Tschechien, wie er schilderte.

Auf das Konzert des Nordbayerischen Spielleuteorchesters (NBSO) - Auswahlorchester der Spielleute im Nordbayerischen Musikbund - ist er ebenfalls stolz, da es sehr gut besucht war. Es motiviere für den eigenen Verein und zeige, wohin man musikalisch kommen könne.

Im Jahr 2018 wurde der Fanfaren- und Spielmannszug zum fünften Mal in Folge mit dem Junior Award der Nordbayerischen Bläserjugend ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt die Jugendarbeit in musikalischen und außermusikalischen Angelegenheiten in Musikvereinen. Für die Spielleute ist es eine besondere Auszeichnung, die sie mit Stolz entgegennahmen.

Weiterbildung

Die musikalische Weiterbildung wird bei den Hofheimer Spielleuten großgeschrieben. So gratulierte Bernd Werner neun jungen Spielleuten zu ihrer bestandenen Bronzeprüfung auf ihren Instrumenten. Tobias Nicklaus, Helena Klarmann, Leonie Ankenbrand, Yanick Hanel und Maximilian Gumpert an der Fanfare sowie Lena Müller, Jessica Dümpert, Angelina Seber und Ivana Pendic auf der Spielmannsflöte erreichten in den Prüfungen des Nordbayerischen Musikbundes in Theorie und Praxis hervorragende Ergebnisse. Sogar die Prüfungsbeste, Jessica Dümpert mit der Traumnote 1,0, stammt von den Hofheimer Spielleuten.

Neuwahl und Ehrung

Aber nicht nur bei Instrumentalprüfungen stellten sich die Spielleute, sondern auch in der Dirigentenlaufbahn stehen sie den Blasorchestern nicht nach. Bernd Werner gratulierte Silke Johanni zum erfolgreichen Bestehen der ersten beiden Phasen ihrer Dirigentenausbildung im Nordbayerischen Musikbund.

"2018 haben wir herausragende Momente erlebt", fasste Werner zusammen. Daran will er mit dem ganzen Verein in Zukunft anknüpfen.

Bei den Neuwahlen wurden berufen: Bernd Werner bleibt Vorsitzender. Manuel Gumpert ist Zweiter Vorsitzender, Ludwig Klarmann Kassier und Michael Hümpfner Schriftführer.

Traditionell werden in der Jahresversammlung verdiente, langjährige, passive Mitglieder geehrt. Lieselotte Stark wurde die große silberne Vereinsnadel für 50 Jahre Mitgliedschaft verliehen. Sie war früher aktiv bei den Spielleuten. Vorsitzender Bernd Werner dankte der Jubilarin für ihren Einsatz. red