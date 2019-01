Verein "Erheiterung" meldet Änderung

Aufgrund einer Terminüberschneidung muss der Forchheimer Verein "Erheiterung" seinen Frauen- und Spielenachmittag - der am Samstag, 16. März, in der Vereinsgaststätte Brauerei Eichhorn stattfinden sollte - verschieben. Neuer Termin ist eine Woche früher am Samstag, 9. März, ab 15 Uhr in der Vereinsgaststätte Brauerei Eichhorn. red