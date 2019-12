Verein erfüllt kleinen Patienten Wünsche

"Liebes Christkind, dieses Jahr wünsche ich mir zu Weihnachten ...": Die Station und die Hochschulambulanz der kinderkardiologischen Abteilung, die Intensivstation der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen, das Ronald-McDonald-Haus und die Ronald-McDonald-Oase durften Wunschzettel für eine große Bescherung schreiben und an den Förderverein Herzpflaster schicken. Kurz vor Weihnachten war es nun so weit: Thorsten Prennig, Vorsitzender des Vereins, übergab zahlreiche Kartons und Tüten voller Spielsachen für die kleinen Patienten sowie Weihnachtsleckereien und allerlei nützliche Dinge, die den Krankenhausalltag angenehmer machen.

"Unsere Weihnachtsaktion für Kinder, die mitunter lange in der Klinik verweilen müssen, ist jedes Jahr der emotionale Höhepunkt unseres Engagements. Es ist einfach schön, so viel Freude schenken zu dürfen", sagte Prennig bei der Geschenkeübergabe. Der Verein ist aber nicht nur in der Weihnachtszeit aktiv: Sei es die Finanzierung von Theatervorstellungen oder eines frischen Anstriches und neuer Sitzgelegenheiten im Aufenthaltsbereich für die Eltern der erkrankten Kinder und Jugendlichen, "geholfen wird, so oft es geht", versicherte der Vereinsgründer. Die großzügige Spendensumme setzt sich aus zahlreichen Privatspenden und Aktionen des Vereins wie dem Erlös von Weihnachtsbuden auf verschiedenen Adventsmärkten in der Region zusammen.

Wie es zum Verein kam

Im Jahr 2012 freuten sich Melanie und Thorsten Prennig auf die Geburt ihres ersten Kindes. Doch dann stellten die Ärzte bei dem kleinen Finn eine Herzrhythmusstörung fest. Plötzlich fühlten sich die werdenden Eltern ängstlich, unsicher und hilflos. Für die kleine Familie wendete sich aber glücklicherweise alles zum Guten: Nach etlichen Krankenhausaufenthalten war eine Medikamentenkombination gefunden, dank der Finn ein weitgehend normales Leben führen kann. Aus Dankbarkeit und um anderen Familien in ähnlichen Situationen zu helfen, gründete das Ehepaar Prennig den Verein Herzpflaster. Lennart Heinzel