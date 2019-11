Verein der Freunde des JSG trifft sich

Der Verein der Freunde des Jack-Steinberger-Gymnasiums trifft sich am Donnerstag, 21. November, zur Jahreshauptversammlung in der Mensa des Gymnasiums. Auf der Tagesordnung stehen die üblichen Regularien. Beginn der Zusammenkunft ist um 19 Uhr. Im Anschluss an die Versammlung werden die Ziele des Enrichmentkurses, den das Gymnasium unterstützt, vorgestellt und Informationen zum Einsatz von Elektrochemiebaukästen gegeben. sek