Verein Bürgerrecht lädt zum Frühschoppen

Der traditionelle gemeindepolitische Frühschoppen des Vereins Bürgerrecht Weilersbach findet am Sonntag, 10. März, statt. Beginn ist um 10 Uhr im Gasthaus Schütz in der Forchheimer Straße. In einer Art "Workshop" sollen folgende Fragen diskutiert und Vorschläge erarbeitet werden: Was läuft gut in Weilersbach? Was kann verbessert werden? Was muss unbedingt besser gemacht werden? Einladung ergeht an alle Bürger. red