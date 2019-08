Der Obst- und Gartenbauverein in Unterpreppach lädt für Mittwoch, 14. August, zum Binden der Kräuterbüschel ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Musikheim Unterpreppach. Die Kräuter werden bereitgestellt. Nach dem Gottesdienst am Feiertag "Mariä Himmelfahrt", 15. August, können die Büschel gekauft werden. red