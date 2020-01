Verdruss bei der SpVgg über BLSV

Mit annähernd 400 Mitgliedern gehört die Spielvereinigung Ermershausen zu den großen Sportvereinen im nördlichen Landkreis Haßberge. Aktuell 73 davon sind Kinder und Jugendliche. Sie werden in Zukunft von Sebastian Vey betreut, der bei der Jahresversammlung im Sportheim in die Fußstapfen von Mathias Prediger trat.

Vorsitzender bleibt Volker Pfeiffer. Stellvertreter ist Volker Pötsch, die Kasse führt Benjamin Lutz und die Protokolle schreibt Daniela Kachel. Als Kassenprüfer bestätigte die Versammlung Andreas Franz, Dieter Weigand und Walter Herold.

Nue Spielgemeinschaft

Wichtige Ereignisse waren im vergangenen Jahr die 40-Jahr-Feier der Tennisabteilung und der Übergang der Jugendfördergemeinschaft Oberer Haßgau in die Spielgemeinschaft Oberer Haßgau, der sich neben den Vereinen aus Bundorf, Ermershausen, Schweinshaupten und Sulzdorf auch der SC Maroldsweisach anschloss. Auf dem Terminplan der Spielvereinigung stehen der Kostümball am Samstag, 25. Januar, und die Skireise der Winterabteilung vom 4. bis 7. März nach Saalbach in Österreich. Für das erste Wochenende im Juni ist eine Fahrt in die Pfalz zum befreundeten SV Rot-Weiß Höhmühlbach geplant, der heuer 70-jähriges Bestehen feiert.

Kaum Förderrmittel

Enttäuscht zeigte sich die Vereinsführung um Volker Pfeiffer von der rigiden Haltung des Bayerischen Landessportverbands (BLSV), der die Sanierung von Sportheim und Adolf-Höhn-Halle (Gesamtinvestition rund 150 000 Euro) nicht mit den erwarteten 20 Prozent unterstützt. Stattdessen habe der Verein nur 8000 Euro als Förderung vom Verband erhalten, erfuhren die Mitglieder.

Am Vereinshaus will die Spielvereinigung in den nächsten Monaten die Eingangstreppe erneuern und eventuell will man in eine Bewässerungsanlage fürs Spielfeld investieren. eki