Oberbach 10.09.2019

Verdrängung der Staudenlupine

Am Samstag, 14. September, lädt die Gebietsbetreuerin für die Schwarzen Berge zu einer Aktion zur Verdrängung der Staudenlupine ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Oberbach am Haus der Schwarzen Berge. J...