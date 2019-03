Verdienter Jubilar: Josef Spindler feierte den 80. Geburtstag

Mit seiner Familie, Freunden und Nachbarn feierte Josef Spindler den 80. Geburtstag. Alle Ortsvereine, denen er angehört, gratulierten und überbrachten Geschenke. Franz Ultsch vom Gesangverein Mainroth hob hervor, dass Spindler zu jenen Mitgliedern zähle, die immer da sind, wenn Hilfe benötigt wird. Für sein soziales und kirchliches Engagement wurde dieser 2010 mit dem Ehrenamtszeichen des bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Seit seiner Jugend engagierte sich der Jubilar in der katholischen Kirche und war 42 Jahre lang Mitglied des Pfarrgemeinderates der Pfarrei Mainroth, davon 28 Jahre lang als stellvertretender Vorsitzender. Dafür dankte ihm Pater Kosma Rejmer und überreichte ihm wie Ingrid Kohles vom Seniorenkreis der Pfarrei ein Geschenk.

Josef Spindler hat das Schreinerhandwerk in der Meisterwerkstatt seines Vaters erlernt. 1963 machte er die Meisterprüfung und übernahm zehn Jahre später die Werkstatt, die in den folgenden Jahren ihre "goldenen Jahre" erlebte und die er 2003 seinem Sohn Gregor übergab. Auch im Ruhestand hilft er noch in der Werkstatt mit. Daneben findet er immer noch Zeit für seine vier Enkel. Ingrid Kohles