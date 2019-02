Verdiente Wehrmänner: Hugel und Michel geehrt

In der Hauptversammlung der Feuerwehr Lehenthal wurden gleich zwei führende Persönlichkeiten ausgezeichnet: Maschinist Joachim Hugel für 40 Jahre und Kommandant Thomas Michel für 25 Jahre Dienst.

Landrat Klaus Peter Söllner übergab die Urkunden und sprach in seiner Laudatio über das große Engagement der beiden Männer für ihre Feuerwehr. Er lobte alle Kameraden für ihren vorbildlichen Einsatz im vergangenen Jahr.

Die Ehrenzeichen wurden von zweitem Bürgermeister Ralf Hartnack und Kreisbrandmeister Jürgen Hochgesang gemeinsam mit dem Landrat angeheftet.

Bürgermeister Hartnack sprach von einer wichtigen und funktionierenden Feuerwehr im nördlichen Teil der Stadt. Mit dem Feuerwehrauto sei die Truppe bestens ausgerüstet und auch schon für höhere Einsätze angefordert worden.

Großes Lob gab es auch für die Jugendarbeit.

Ortssprecher Wolfgang Michel zeigte sich stolz auf die Wehr mit all ihren aktiven und passiven Kameraden. "Gerade die heute Geehrten sind immer an vorderster Front dabei, nicht nur bei Einsätzen, sondern auch, wenn es um unser Dorf und um unsere ehemalige Gemeinde geht. Alle Feuerwehren halten zusammen und respektieren sich gegenseitig, was für die Sicherheit gerade auf dem Land wichtig ist", sagte er.

Stadtrat Ingo Lehmann konnte sich den lobenden Worten der Vorredner mit bestem Gewissen anschließen. red