Verdiente Wehrleute geehrt

Der stellvertretende Landrat Dieter Schaar ehrte bei der Hauptversammlung der Trebgaster Feuerwehr drei verdiente Mitglieder. "40 Jahre Dienst ist eine außergewöhnliche Leistung", lobte er und übergab die Urkunden und staatlichen Ehrenzeichen in Gold an Harald König, Gerhard Potzel und Burkhardt Stumpf. Mit dieser Ehrung verbunden sind die bayerische Ehrenamtsnadel in Gold und ein Aufenthalt im Feuerwehr-Erholungsheim in Bayerisch Gmain.

Schaar streifte die Situation im Landkreis. Bedingt durch die Dürre seien die Brandeinsätze im Landkreis von 376 im Jahr 2017 auf 620 im letzten Jahr gestiegen. 3500 Aktive in 115 Feuerwehren gewährleisteten einen flächendeckenden Schutz im Brand- und Katastrophenfall.

"Obwohl wir es bisher immer geschafft haben, wird es in unserer Pendlergemeinde immer schwieriger, bei Bedarf auch tagsüber ausreichend Kräfte für die Besetzung eines Autos zu mobilisieren", erklärte Vorsitzender André Stöcker.

Vorbereitungen für 150-Jahr-Feier

Stöcker bat um Unterstützung für das 150-jährige Bestehen, das am 25. Mai gefeiert werden soll. Drei neue Kameraden verstärken seit 2018 die aktive Truppe und erhöhen den Mitgliederstand auf 99, davon 38 Aktive. Und im dritten Quartal 2019 könne auch mit der Auslieferung des neuen LF 10 gerechnet werden.

Stöcker monierte mangelndes Verständnis für den Einsatz, mit dem seine Leute das ganze Jahr über die Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten. Vor allem einigen Mitgliedern des Gemeinderates scheine das noch nicht bewusst geworden zu sein. Dem Vorsitzenden ist Ende 2018 die Debatte um die Übernahme der Kosten für die Führerscheine, die zum Betrieb des neuen Fahrzeuges erforderlich sind, sauer aufgestoßen. Unterstützung erhielt er dabei von Bürgermeister Werner Diersch.

Kreisbrandinspektor Friedrich Weinlein lobte den hervorragenden Ausbildungsstand der Wehr und war ebenso erfreut über die neue Kinderfeuerwehr.

Laut Bericht von Kommandant Christian Diersch musste die Feuerwehr im vergangenen Jahr 17-mal ausrücken. Bei sechs Brandeinsätzen mussten die Rettungskräfte Feuer bekämpfen. Neben acht technischen Hilfeleistungen und Unterstützung bei Wasserrettungen wurden auch drei Sicherheitswachen geleistet. Insgesamt wurden fünf Übungseinheiten absolviert.

Für Marcel Potzel, Patrick Sperling, René Sperling, Dominik Träger und Jörg Wendel hatte der Kommandant Zeugnisse für Trupp-, Atemschutz-, Sprechfunk- und modulare Grundausbildung dabei. Dieter Hübner