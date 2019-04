Verdiente Mitglieder und toller Nachwuchs

Zahlreiche Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Lisberg. Viel Lob gab es für die neue Kinderfeuerwehr und für die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren Lisberg und Trabelsdorf.

Zahlreiche Ehrungen

Geehrt wurden Evi Wellein, Maria Brischwein (jeweils für zehn Jahre Mitgliedschaft), Marion Keller, Andrea Kießlinger, Gudrun Renner, Michaela Riemer und Gabi Riemer (für zehn Jahre aktiven Einsatz), Andreas Pfaff (25 Jahre Mitgliedschaft), Michael Riemer (40 Jahre aktiver Einsatz), Ewald Keller (40 Jahre Mitgliedschaft), Johann Dorn (50 Jahre Mitgliedschaft) und Reinhold Barthel (60 Jahre Mitgliedschaft).

Nachgereicht werden die Urkunden und Auszeichnungen an folgende Feuerwehrmitglieder: Andrea Laschinger (für zehn Jahre aktiven Einsatz), Edwin Hager (40 Jahre Mitgliedschaft), Marco Sauer (25 Jahre Mitgliedschaft), Matthias Fröhling (40 Jahre Mitgliedschaft), Thomas Tröppner (20 Jahre Mitgliedschaft), Michael Neff (für 30 Jahre aktiven Einsatz) und Sebastian Wellein (für 20 Jahre aktiven Einsatz).

Als "Erfolgsmodell" bezeichnete Theresa Oppelt im Namen des gesamten Teams die neu gegründete "Kinderfeuerwehr Tra-Lis", die im letzten Jahr quasi Premiere feierte. Nach dem Ferienprogramm und einem Infotag ging es mit den Gruppenstunden los. Dazu gehörten auch ein Foto-Shooting, Plätzchenbacken vor Weihnachten und ein lustiges Faschingsprogramm. In diesem Jahr soll vor den Sommerferien als kleiner Höhepunkt die Ständige Wache in Bamberg besucht werden. Die Kinder sind auf alle Fälle mit Begeisterung bei der Sache - und das ist auch Ansporn für die Aktiven.

20 Einsätze gefahren

Kommandant Herbert Sailmann sprach in seinem Rechenschaftsbericht von 20 Einsätzen. Darunter seien acht Brandeinsätze und zwölf THL-Einsätze gewesen, die den Feuerwehrleuten einiges abverlangt hätten. Erfreulich sei, dass zwei Jugendliche die Prüfung für die Bayerische Jugendleistungsspange bestanden haben. Die Kurse und die Übungen seien alle gut besucht gewesen. Erfreulich sei auch, dass es einen neuen Atemschutzgeräteträger und sechs neue Sprechfunker gebe. Alles in allem lobte er in der Gemeinde die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Trabelsdorf. Abschließend machte Sailmann noch auf die Festteilnahmen am 2. Juni in Burgebrach und am 23. Juni in Hallstadt aufmerksam.

Bürgermeister Michael Bergrab meinte, die gute Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren Lisberg und Trabelsdorf sowie der gezeigte Einsatz und Übungsfleiß stellten für die Führungsriege "die Grundweichen für das nächste Feuerwehrauto". Genügend Leute bei Einsätzen vor Ort zeigten, dass ein neues Feuerwehrauto eine gute Grundlage für künftige Investitionen in den Brandschutz für Lisberg sei. Die Gemeinde habe hierfür immer ein offenes Ohr, sagte Bergrab, der selbst aktiver Feuerwehrmann ist. red