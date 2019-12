Verdiente Mitglieder geehrt

Bei der BLLV-Weihnachtsfeier des Kreisverbandes Lichtenfels/ Bad Staffelstein begrüßte Vorsitzender Bernhard Jeßberger zahlreiche Mitglieder in der Gaststätte Wichert in Oberwallenstadt. Reinhard Arnold stimmte mit jungen Nachwuchstalenten von der Heinrich-Faber-Musikschule Lichtenfels musikalisch in die vorweihnachtliche Zeit ein.

Erfreut zeigte sich Dritter BLLV-Bezirksvorsitzender Norbert Trütschel bei seinem Festvortrag über den Mitgliederzuwachs des BLLV auf 65 000, wobei 12 000 Studenten und inzwischen viele Gymnasial- und Realschullehrer darunter sind.

Obwohl der BLLV seit Jahren mehr Lehrer fordere, stelle das Kultusministerium jetzt fest, dass zu wenig Pädagogen da seien, so Trütschel. Gleiche Besoldung für alle Lehrer wäre notwendig, besonders wenn man den Lehrermangel durch Mehrarbeit auffangen wolle.

Kritisch sah Trütschel den Ausstieg Bayerns aus dem nationalen Bildungsrat und die neuesten Ergebnisse der Pisastudie. Abschließend bat er um Spenden für die BLLV-Kinderhilfe in Peru und bedankte sich bei den Mitgliedern für ihre langjährige Treue zum Lehrerverband.

Reisebegleiter Hans Tremel wies auf die Pfingstfahrt nach Wales hin, und Zweite Kreisvorsitzende Monika Tremel zollte Bernhard Jeßberger großes Lob für seine aufopferungsvolle Arbeit und überreichte ein Präsent.

Nach einem Gedenken an den kürzlich gestorbenen Hans Gaide, der 55 Jahre Mitgliedschaft hätte feiern können, nahmen Norbert Trütschel und Bernhard Jeßberger die Ehrung verdienter Mitglieder vor und überreichten Urkunden und eine Flasche Sekt an Gisela Heilmann für 70 Jahre, Heinrich Seeberger für 65 Jahre, Renate Mathes, Alfred Weinmann, Franz Schöpf, Manfred Utz und Sebastian Gernert für 60 Jahre, Hannelore Bomhard für 55 Jahre, Heinrich Geßlein, Albertine Betz und Maria Bramann für 50 Jahre, Alwin Funk, Dieter Braunersreuther, Helmut Löffler und Dietmar Heinkelmann für 45 Jahre, Gilbert Peichl, Angelika Peichl, Barbara Löffler, Gabriele Roß und Corinna Ramming für 40 Jahre, Silke Abwanderer, Christine Schmidt und Ulrike Rüb für 25 Jahre. trem