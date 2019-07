Verdiente Kommunalpolitiker geehrt

Der Heroldsberger Bürgermeister Johannes Schalwig (CSU, 3. v. l.) hat von Innenminister Joachim Herrmann (3. v. r.) für seine besonderen Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze erhalten. In seiner 35-jährigen Tätigkeit setzte er sich besonders für den Neubau des Bürgerhauses, die Sanierung des Schlossbades, die Gräfenbergbahn und das Weiße Schloss ein. Die Gemeinderäte Elke Tschacher (Heroldsberg, l.) und Walter Ferbar (Weisendorf, 2. v. r.) erhielten je die Kommunale Dankurkunde für ihr kommunalpolitisches Engagement. Ferbar ist seit 2001 im Gemeinderat aktiv. Das Mehrgenerationenhaus liegt ihm besonders am Herzen. Foto: Hannah-Reuter Özer