Verdienste um den Schulsport mit außergewöhnlicher Ehrung honoriert

"Die Leistungen unserer bayerischen Schülerteams bei bundesweiten Sportwettbewerben und sogar auf internationaler Bühne sind herausragend", betonte der bayerische Kultusminister Michael Piazolo bei einer Festveranstaltung im Kaisersaal der Münchner Residenz. Und gleichzeitig dankte er allen Beteiligten - den Betreuern, Lehrkräften, Eltern und Sportvereinen - "ohne deren Unterstützung die Erfolge der Schüler nicht möglich wären".

In diesem Rahmen wurde Lydia Münch, die stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums Burgkunstadt, als eine von acht Lehrern mit der Schulsport-Verdienstmedaille des Freistaates Bayern ausgezeichnet. "Die Kollegen haben sich weit über ihre beruflichen Verpflichtungen hinaus langjährig mit ihrem großen Einsatz bei Schulsportwettbewerben, im Kooperationsmodell ‚Sport nach 1‘ oder in der Lehrerfortbildung in besonderer Weise um den Schulsport verdient gemacht. Dafür möchte ich ihnen ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung entgegenbringen und ein herzliches Dankeschön sagen." Den Worten des Kultusministers war nicht mehr viel hinzuzufügen, außer die vielfältigen Tätigkeiten, die von der Mathematik- und Sportlehrerin Lydia Münch seit geraumer Zeit ausgeführt werden:

Für Badminton starkgemacht

Sie ist seit 1991 Koordinatorin "Sport nach 1" im Arbeitskreis "Sport in Schule und Verein" im Kreis Lichtenfels, seit 1995 Kreisschulobfrau Badminton im Arbeitskreis "Sport in Schule und Verein" im Kreis Lichtenfels, seit 2002 Bezirksschulobfrau Badminton, seit 2004 Landesschulobfrau Badminton, seit 2014 Vorsitzende des Arbeitskreises "Sport in Schule und Verein" im Kreis Lichtenfels und seit vielen Jahren Schulsportbeauftragte des oberfränkischen Badmintonverbandes. Außerdem ist sie Referentin in der Lehrerfortbildung in Oberfranken im Badminton.

"Es war eine beeindruckende Veranstaltung in München mit vielen jungen Sportlern, die in Bundesfinals des Schulsports oder sogar bei Weltmeisterschaften bereits Erfolge feiern durften", äußerte eine sichtlich bewegte Lydia Münch noch am Tag danach. "Ich freue mich sehr, dass meine langjährige Tätigkeit im und für den Schulsport mit dieser Ehrung gewürdigt wurde."