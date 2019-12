"Verdichtung im Innenbereich" mit Seniorenwohnen in der Frankenstraße

Eine Anlage für seniorengerechtes Wohnen soll in Oberlauter entstehen. Dazu beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag die Aufstellung des Bebauungsplanes "Frankenstraße" als allgemeines Wohngebiet im beschleunigten Verfahren. Als Erstes soll eine dreigeschossige Wohnanlage mit 21 Wohneinheiten mit Satteldach und einer Höhe von knapp zwölf Metern errichtet werden.

Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt 7200 Quadratmeter. Durch das Vorhaben könne das Areal eines bisher nicht genutzten landwirtschaftlichen Anwesens wiederbelebt werden, erklärte Gemeindegeschäftsführer Hans Frieß. Bei dem Vorhaben handele es sich um eine "Verdichtung im Innenbereich". Der Gemeinderat beschloss den Aufstellungsbeschluss zur Einleitung des Bauleitverfahrens. Als wichtige Institution für die Betreuung, insbesondere von Senioren und alleinstehenden unterstützungsbedürftigen Bürgern bezeichnete Bürgermeister Kalb Kolb die Häuslichen Hilfen. Er informierte darüber, dass ab 1. Januar 2020 bei der dafür notwendigen Gruppenhaftpflichtversicherung die bisherige Eigenbeteiligung von 500 Euro wegfalle.

Kolb gab bekannt, dass für den Glasfaseranschluss in der Mittelschule Am Lauterberg mit Kosten in Höhe von 17 800 Euro der Zuwendungsbescheid eingegangen sei. Die Förderung betrage 80 Prozent. Verlängert werde der Betreibervertrag für die Infotafel an der Sparkasse.

Gemeinderätin Renate Kotschenreuther bat um Installation von zwei geeigneten Sitzflächen an der Bushaltestelle bei Weisheit. Dies sei insbesondere für ältere Menschen und Leute mit Gehhilfen angebracht. Bürgermeister Karl Kolb sagte, dieser Wunsch sei auch schon vonseiten des Sozialverbandes an ihn herangetragen worden. "Wir werden das Anliegen wohlwollend prüfen", erklärte er.

Martin Flohrschütz informierte über eine anlässlich der Maueröffnung vor 30 Jahren geplante kleine Feier, zu der die Görsdorfer aus Thüringen geladen hätten. Sie beginnt am 10. Dezember um 18 Uhr. Außerdem finde am 15. Dezember, 15.30 Uhr, eine kleine Weihnacht in seinem Hof in Tremersdorf mit einem kleinen Rahmenprogramm statt. Veranstalter sei der Verein "Die Axt im Walde".

Norbert Seitz erinnerte an die Waldweihnacht in Tiefenlauter an Heiligabend um 18 Uhr. "Es wird interessant", versprach er. Angesagt hätte sich unter anderem die Geistlichkeit, und eine "extrem große" Bläsergruppe werde für den musikalischen Part sorgen. Er hoffe, dass man erneut mit zahlreichem Besuch der Lautertaler Familien rechnen könne.

"Ein gutes Jahr"

An ein recht erfolgreiches Jahr, in dem trotz Bürgermeisterwechsels "viel auf die Reihe gebracht wurde", erinnerte Zweiter Bürgermeister Martin Rebhan. Man könne durchaus stolz sein auf 2019, das durch ein gutes Miteinander geprägt gewesen sei.

Rebhans Dank galt nicht nur den Gemeinderatskollegen, sondern auch dem Bürgermeister, der sich sehr gut in seine Funktion eingearbeitet habe, sowie für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung. Er hoffe auf ein weiteres gutes Miteinander in Lautertal und im Gemeinderat im kommenden Jahr, "nicht mit Wahlkampf, sondern mit Wahlwerbung". Bürgermeister Karl Kolb bedankte sich ebenfalls für die große Unterstützung, die ihm stets zuteil geworden sei und ihm geholfen habe, sich gut in seine Aufgaben einzufinden. ah