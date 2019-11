Augsfeld vor 18 Stunden

Verdi-Senioren feiern den Advent

Die Verdi-Senioren im Landkreis Haßberge treffen sich am Mittwoch, 4. Dezember, um 14 Uhr zu einer Adventsfeier in der Gaststätte Mützel in Augsfeld. Inge Aumüller, Josef Hornung und Albert Kettler üb...