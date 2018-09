Verdi-Senioren fahren in den Steigerwald

Die Seniorengruppe im Verdi-Ortsverein Forchheim fährt am Mittwoch, 26. September, in den Steigerwald. Mit dem Bus geht die Fahrt um 12.45 Uhr vom Ernst- Reuter-Platz und dann um 13 Uhr vom Omnibusbahnhof in Forchheim ab. Weitere Zustiege: Edeka-Center Bamberger Straße, West-Apotheke Burk; Hausen und Wimmelbach. Die Fahrt führt zum Baumwipfelpfad bei Ebrach und weiter in den Weinort Handthal. Das Duo "Die Rebläuse" der Verdi-Seniorengruppe wird dort für Unterhaltung sorgen. Weitere Informationen erteilt Günter Schubert unter Telefon 09191/3773. red