Kronach vor 19 Stunden

Verdi lädt auf den Marienplatz ein

Auf dem Marienplatz in Kronach werden am Freitag, 8. März, von 14 Uhr bis 18 Uhr die Gewerkschaften zum Internationalen Frauentag an einem Informationsstand ihren Kampf um Gleichstellung, Aufwertung u...