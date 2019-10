Verdächtiges Verhalten

Einen noch unbekannten Autofahrer, der am Donnerstagnachmittag in Unteraurach Kontakt mit einem siebenjährigen Jungen aufgenommen hat, sucht die Kriminalpolizei. Das Kind lief gegen 14.30 Uhr im Steinweg nach Hause, als ihm ein silbernes Auto auffiel. Der Wagen hielt an und der Fahrer ging dem Buben ein kurzes Stück nach. Der Unbekannte soll etwa 180 Zentimeter groß sein, helle Haut und schwarze, an der Seite abrasierte Haare haben. Bekleidet war der Mann mit einem grünkarierten Hemd und einer Jeans. Bei dem Auto handelt es sich wahrscheinlich um einen silbernen Ford mit dem Teilkennzeichen "BA-ST". Zeugen melden sich bei der Kripo Bamberg unter der Rufnummer 0951/9129-491. pol