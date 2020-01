Verdächtiger an der Stempfermühle

Am Samstagabend ist der Polizei mitgeteilt worden, dass an der Stempfermühle eine Person mit einer Taschenlampe das Anwesen ausleuchtet. Beim Eintreffen konnte die Polizei zwar niemanden mehr feststellen, jedoch war an einem Gartenhäuschen eine Fensterscheibe eingeschlagen. Nach Auskunft der Geschädigten müsste dies in den beiden letzten Tagen passiert sein. Zudem waren an der Außensteckdose des Holzhäuschens zwei Handys zum Aufladen angesteckt, die sichergestellt wurden. Einem Nachbarn ist eine verdächtige Person aufgefallen, die seit etwa zwei Wochen mit einem dunklen Fahrrad, vermutlich ein E-Bike, mit zwei Packtaschen im dortigen Bereich unterwegs ist und eigenen Angaben zufolge Urlaub macht. Der Mann wird wie folgt beschreiben: circa 35 bis 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank, kurze dunkle Haare, osteuropäischer Akzent. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Ebermannstadt unter Telefon 09194/7388-0 in Verbindung zu setzen.