Zwei verdächtige Männer sollen sich auf dem Gelände des Schlosses in Eichelsdorf aufgehalten und Bewohner ausgefragt haben. Als Erklärung gaben sie an, zukünftige Patienten der dortigen Drogenhilfe zu sein. Die Personen waren allerdings niemandem bekannt. Eine der Personen soll bereits am 14. Juni auf dem Gelände gewesen sein. Hinweise erbittet die Polizei Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0. pol