Verdächtige Männer

Einem aufmerksamen Firmeninhaber ist am frühen Montagabend ein verdächtiges auswärtiges Fahrzeug aufgefallen, das mehrfach durch das Industriegebiet an der Ziegelhütte gefahren ist. Nachdem dort vor kurzem in eine Firma eingebrochen wurde, teilte er seine Beobachtungen unverzüglich der Hammelburger Polizei mit.

Eine Streifenbesatzung konnte das beschriebene Fahrzeug geparkt in der Straße "Am Weiten Weg" finden und die Insassen kontrollieren. Es handelte sich um vier rumänische Männer im Alter zwischen 28 und 32 Jahren, die teilweise bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind. Bei der folgenden Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten neben diversem Einbruchswerkzeug (Bolzenschneider, Brecheisen und Akkuschrauber) auch noch eine Sturmhaube und ein verbotenes Springmesser, das sichergestellt wurde.

Nachdem die vier Männer einen festen Wohnsitz in Halle haben und ihnen aktuell keine Straftat nachzuweisen war, mussten sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und nach diversen polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einem noch gar nicht lange zurückliegenden Einbruch in ein im Gewerbegebiet ansässiges Entsorgungsunternehmen.

Wer in diesem Zusammenhang oder bezüglich des benutzten Fahrzeuges, einem silberfarbenen Mercedes C 200 mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk HAL- , verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich unter Tel.: 09732/9060 bei der Hammelburger Polizei. pol