Verdächtige in Haft

Zwei Tatverdächtige aus dem Landkreis Bamberg befinden sich seit Dienstag in Untersuchungshaft: Sie stehen im dringenden Verdacht, in der Nacht zum 23. Juni zwei junge Männer nach einem Diskothekenbesuch in Würzburg durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt zu haben. Die zunächst unbekannten Täter entfernten sich zu Fuß, setzten ihre Flucht dann offenbar mit einem dunklen Audi fort. Die beiden Geschädigten kamen mit zum Teil schweren Schnitt- und Stichverletzungen in ein Würzburger Krankenhaus. Noch in der Tatnacht übernahm die Kriminalpolizei Würzburg die weiteren Ermittlungen. Die Festnahme der beiden Tatverdächtigen erfolgte am Montag bei Ingolstadt. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren mit serbischer bzw. serbischer und kosovarischer Staatsangehörigkeit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden sie am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die Beschuldigten Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Inzwischen sitzen die Tatverdächtigen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein.