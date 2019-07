Ein Unbekannter hat am frühen Montagmorgen gegen 2.50 Uhr ein Anwesen am Ortsrand von Zeckern in der Kaspar-Lang-Straße betreten. Eine Zeugin nahm verdächtige Geräusche wahr und öffnete den Rollladen, woraufhin sich der Unbekannte in Richtung Wald entfernte. Dabei beschädigte er den Spanndraht eines Zaunes. Die Polizei Höchstadt bittet um Hinweise unter Telefon 09193/63940.