Zwei Männer sind am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr in der Fleischhauerstraße in Wildflecken dabei beobachtet worden, wie sie durch die Straße liefen und gezielt Wohnhäuser fotografierten. In diesem Zusammenhang fiel ein grüner Citroën mit auswärtigem Kennzeichen auf. Wem ist der Pkw ebenfalls in verdächtiger Weise aufgefallen? Hinweise an die Polizei Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060. pol