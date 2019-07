Ein 73-jähriger Autofahrer ist am Dienstag mit seinem Auto rückwärts aus seiner Garage gefahren und hat dabei ein geparktes Auto übersehen, das er anrempelte. Er fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge hat der Polizei einen Hinweis gegeben, so dass der Mann ermittelt werden konnte. pol