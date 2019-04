Eine 54-Jährige wurde laut dem Bericht der Polizeiinspektion in Haßfurt am Dienstagnachmittag am Rand der Kreisstraße HAS 35 liegend und am Kopf blutend gefunden. Neben ihr lag ein Damenrad. Die Frau war offensichtlich von Reichmannshausen in Richtung Aidhausen gefahren und gestürzt. Sie brach sich den linken Ellenbogen und wurde mit Verdacht auf Schädelbruch vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine Fremdbeteiligung wurde nicht festgestellt. Die Verletzte ist Ausländerin und der deutschen Sprache nicht mächtig. Da sie zum Unfallhergang nicht befragt werden konnte und eine Fremdbeteiligung nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, sind weitere Ermittlungen der Polizei notwendig. red