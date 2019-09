Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Polizisten am Freitag um 14.25 Uhr in Haßfurt einen 20 Jahre alten Mofa-Fahrer an, bei dem sie Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum feststellten. Dem Mofa-Fahrer wurde Blut entnommen. Sollte diese Probe ebenso den Konsum von Drogen bestätigen, erwartet den jungen Mann eine Anzeige wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten, welche ein Bußgeld von 500 Euro, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg zur Folge hätte.