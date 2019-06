Einen BMW kontrollierte am späten Dienstagnachmittag eine Streife der Bad Brückenauer Polizei in der Schlossstraße. Bei der Überprüfung des Fahrers fiel den Beamten auf, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, schreibt die Polizei. Nachdem sich der Verdacht durch neurologische Tests erhärtete, ordnete der Sachbearbeiter eine Blutentnahme an, die auf der Dienststelle von einer Ärztin vorgenommen wurde. Die Blutprobe wurde zur Untersuchung an ein Institut geschickt. pol