Ein 23-jähriger Verkehrsteilnehmer wurde in der Nacht in Haßfurt zum Sonntag einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm wurden drogentypische Merkmale festgestellt. Als in seinem Fahrzeug weitere Hinweise auf Drogenkonsum aufgefunden wurden, unterbanden die Polizeibeamten seine Weiterfahrt und der Autofahrer fand sich bei der Blutentnahme im Krankenhaus in Haßfurt wieder.