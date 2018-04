Verdacht auf Drogen- oder Alkoholeinfluss

Autofahrer, die im Verdacht stehen, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gefahren zu sein, stoppte die Polizei am Mittwoch in Haßfurt und Ebern. Die drei Ertappten mussten zur Blutprobe. Auf der Amonshöhe in Haßfurt hatte eine Zeugin beobachtet, wie eine 70-jährige Frau in ihr Auto einstieg und vorwärts gegen einen geparkten Mercedes prallte, dann den Rückwärtsgang einlegte und mit heulendem Motor zurücksetzte. Die Fahrerin roch deutlich nach Alkohol und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ein 47-jähriger Opel-Fahrer wurde zwischen Unterpreppach und Ebern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab 0,66 Promille. In Uchenhofen bei Haßfurt wurde eine 27-jährige Seat-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei ihr drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde zur Blutprobe auch ein Urintest veranlasst.