Verdacht auf Drogen am Steuer

Einer Zusatzstreife der Bereitschaftspolizei Würzburg fiel am Freitagabend am Berliner Platz ein Opel auf, der beim Anblick des Polizeifahrzeugs abrupt in einer Seitenstraße verschwand. Nach kurzer Verfolgung konnte das Fahrzeug angehalten werden, so die Polizei in ihrem Pressetext. Es stellten sich beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten heraus, was eine Blutprobe notwendig machte. pol