Verbraucherzentrale erfüllt wichtige Lotsenfunktion

Für die Verbraucherzentrale in Bamberg am Kunigundendamm 1a gab es auch in der Saison 2017/2018 viel zu tun. Ob zum Verbraucherrecht, zu Versicherungen, Altersvorsorge oder Energiefragen - 1172 Verbraucher nutzten das Vor-Ort-Angebot und ließen sich ausführlich beraten. Zusätzlich erteilten die Beraterinnen Brigitte Büttel und Dorothea Tetschlag 1466 Kurzinformationen und Auskünfte. "Wir erfüllen damit auch eine wichtige Lotsenfunktion und helfen Verbrauchern, den richtigen Ansprechpartner für ihr Problem zu finden", betonen die beiden Verbraucherschutzexpertinnen in der Presssemitteilung.

Viele Verbraucher ärgerten sich über ihren Telefonanbieter. Mal waren es geplatzte Installationstermine und lange Wartezeiten, mal generell eine mangelhafte Kommunikation. Oder Verbraucher monierten, dass ihnen am Telefon Vertragsänderungen aufgedrängt wurden, die sie gar nicht wollten. Bei vielen Beschwerden ging es auch darum, dass die Internetverbindung langsamer war, als vom Provider versprochen. Oft half Ratsuchenden bereits eine individuelle Rechtsberatung durch die Bamberger Verbraucherzentrale weiter. Falls erforderlich führten Brigitte Büttel und Dorothea Tetschlag eine außergerichtliche Rechtsvertretung durch, um die berechtigten Interessen der Verbraucher durchzusetzen.

Die Abzocker des Jahres

Auch 2018 meldeten sich Verbraucher, dass sie Opfer eines unseriösen Schlüsselnotdienstes geworden sind. Auffällig war, dass diese immer dreister vorgehen. Verbraucher wurden oft massiv unter Druck gesetzt, damit sie die überhöhten Rechnungen sofort bezahlen. Um für den Notfall gerüstet zu sein, rät die Verbraucherzentrale, sich die Nummer eines ortsansässigen seriösen Schlüsseldienstes herauszusuchen. Am besten speichert man die Nummer im Handy und klebt zusätzlich einen kleinen Zettel mit den Daten unter die Fußmatte. Wer erst im Ernstfall googelt, sollte vorsichtig sein: Ganz oben in der Suchmaschine werden oft bezahlte Anzeigen gelistet, die nichts mit der Qualität oder räumlichen Nähe des Dienstes zu tun haben.

Im letzten Jahr feierte die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern ihr 40. Jubiläum. Energieexperten klären seither private Haushalte zu den Themen Energiesparen, effiziente Energienutzung und erneuerbare Energien auf. Viele Ratsuchende nutzen einen Beratungstermin, um sich beispielsweise individuell über sinnvolle Investitionen und Förderprogramme beraten zu lassen. red