Am Donnerstagmittag haben Fahndungsbeamte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth einen 44-jährigen Autofahrer kontrolliert, der mit seinem Fahrzeuggespann auf der A 9 in Fahrtrichtung München unterwegs war und am Parkplatz Sophienberg einen Zwischenstopp einlegte. Bei der Durchsuchung des Zugfahrzeugs fanden die Beamten im Handschuhfach ein verbotenes Reizstoffsprühgerät. Der Mann aus Polen gab an, dass dieses schon ewig im Handschuhfach liegen würde und er es noch nie benutzt hätte. Die Beamten stellten den verbotenen Gegenstand sicher. Der Mann wurde wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt.