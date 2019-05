Einen verbotenen Gegenstand haben Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth am Dienstag sichergestellt. Am Nachmittag hielten sie einen Ford Mondeo an der Rastanlage Fränkische Schweiz in Richtung München an. Bei der Kontrolle des 38-jährigen slowakischen Beifahrers wurde in dessen Reisetasche ein verbotenes Reizstoffsprühgerät gefunden. Der Pole wurde wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt. pol