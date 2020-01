Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth kontrollierten am Sonntagnachmittag einen kleineren Lkw mit polnischer Zulassung. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrers wurde ein verbotenes Pfefferspray aus Polen im Fahrzeug gefunden. Dieses sollte der Verteidigung des Fahrers dienen und wird in Deutschland aufgrund des fehlenden Prüf- und Zulassungszeichens als gesundheitlich bedenklich eingestuft. Die verbotene Waffe wurde an Ort und Stelle sichergestellt und der Fahrer wegen Waffenbesitzes angezeigt. pol