Verbotenes Messer und Cannabissamen

Ein Butterflymesser und ein Tütchen mit Cannabissamen haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth in einem polnischen Kleintransporter gefunden. Am Dienstagvormittag hielt die Streife das in Richtung Süden fahrende Fahrzeug an der Rastanlage Fränkische Schweiz an. Bei der Kontrolle wurden das verbotene Messer auf der Mittelkonsole und das Samentütchen in der Geldbörse des 20-jährigen Fahrers gefunden und sichergestellt. Der junge Mann wird wegen der Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz angezeigt und musste vor seiner Weiterfahrt eine Sicherheitsleistung hinterlegen.