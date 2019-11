Verbotenes Messer lag im Auto

Es begann mit einer allgemeinen Verkehrskontrolle und endete mit der Sicherstellung eines verbotenen Messers. Den Besitzer erwartet nun ein Bußgeld.

Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr wollten Kulmbacher Polizisten den 26-jährigen Fahrer eines Audi kontrollieren, weil er den Termin der nächsten Hauptuntersuchung versäumt hatte. Da der junge Mann dem Anhaltesignal zunächst nicht folgte und versuchte, den bevorstehenden Kontakt zur Polizei zu vermeiden, nahmen ihn die Beamten genauer unter die Lupe. Schließlich entdeckten sie im Fahrzeug ein verbotenes Messer, dass man in der Öffentlichkeit nicht führen darf. Während die abgelaufene Prüfplakette in Bezug auf ein Verwarnungsgeld folgenlos blieb, musste sich der junge Mann von seinem Schneidwerkzeug verabschieden. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld zu. pol