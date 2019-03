Verbotenes Messer in der Bauchtasche

Bei einer Kontrolle an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Sonntagvormittag bei einem 22-jährigen Mann zugriffsbereit ein verbotenes Einhandmesser gefunden. Der Mann aus Magdeburg war Beifahrer in einem Auto, welches zuvor auf der A 9 in Richtung Berlin unterwegs war. Er hatte das Messer in seiner Bauchtasche. Das Messer wurde vor Ort sichergestellt und der Mann wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt. pol