Ein 22-jähriger tschechischer Autofahrer wurde am Mittwoch gegen 8 Uhr kontrolliert. In der Seitenablage des Fahrzeuges befand sich ein Teleskopschlagstock und in einem Fach unterhalb des Lenkrads ein Schlagring. Das Mitführen dieser Gegenstände ist in Deutschland verboten, weswegen sich der junge Mann nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten muss.